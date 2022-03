Eiskunstlauf

Augsburger Toptalente bleiben und halten ganz oben mit

Plus Nach dem Saisonabschluss zieht der Eissport-Verein Augsburg Bilanz. Wie die Nachwuchstalente durch zwei Jahre Corona kamen und der Ukraine-Krieg den Verein betrifft.

Von Dominik Schätzle

Zwei Jahre Pandemie haben dem Breitensport schwer zu schaffen gemacht. Viele Trainingseinheiten und Wettbewerbe sind Corona zum Opfer gefallen. Auch der Eissport-Verein Augsburg (EVA) hatte mit der Ungewissheit über die Zukunft zu kämpfen. Nun konnten die Eiskunstläufer zum ersten Mal wieder eine Saison durchführen – und feierten den traditionellen Saisonabschluss in Haunstetten. Die großen Anstrengungen, die der Verein in der Krise unternommen hat und in denen er kreativ wurde, haben sich ausgezahlt.

