EVA-Trainerin Christa Winkelmaier: Eiskunstlaufen ist ein "harter Job"

Plus Bei der Eiskunstlauf-EM gelang den Deutschen kein Platz auf dem Treppchen. Die Augsburger Trainerin Christa Winklmaier weiß, wie schwer es ist, an die Spitze zu kommen.

Von Andrea Bogenreuther

Wenn man auf die vergangene Europameisterschaft im Eiskunstlaufen blickt, so sind einige Deutsche unter den Top Ten, bis an die Spitze dringen sie aber oft nicht vor. Sie sind seit über 35 Jahren Trainerin beim Eislaufverein Augsburg. Wie schwer ist aus Ihrer Sicht der Weg nach oben für den Nachwuchs im Leistungssport?



Christa Winklmaier: Wir haben ganz, ganz viele Kinder im Nachwuchsbereich, aber es sind wenige dabei, die das Ziel haben, zur Europameisterschaft oder auch zur deutschen Meisterschaft zu kommen. Es ist ein harter Job und in Deutschland auch durch die Schule sehr schwierig. Wir haben Kinder, die stehen um sechs Uhr früh auf, sind bis halb vier Uhr nachmittags in der Schule und kommen dann aufs Eis und sollen noch mal Leistung bringen. Dazu kommen dann noch Athletiktraining, Konditionstraining, Ballett. Aber dieser Sport ist einfach sehr vielfältig.

Wann sollten Kinder dann mit einer Eiskunstlauf-Ausbildung beginnen?



Winklmaier: Zwischen drei und fünf Jahren muss man schon anfangen. Da müssen die Kinder nicht fünf bis sechsmal die Woche laufen, aber mindestens dreimal. Plus Ballett und anderes. Das geht immer ziemlich gut, solange die Kinder noch im Kindergarten und in der Grundschule sind. Im Gymnasium und der weiterführenden Ausbildung wird es schon schwierig. Die Kinder müssen in der Schule super fit sein, dann schaffen sie es.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

