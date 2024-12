FCA II-Trainer Tobias Strobl ist bedient

Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Steigerwald musste sich Tobias Strobl, der Trainer der U23 des FC Augsburg, erst einmal sammeln. Nachdenklich und in sich gekehrt ging er auf der Kunststoffbahn des Rosenaustadions auf und ab und tat sich schwer, die 2:3 (1:2)-Niederlage in der Regionalligapartie gegen den SV Wacker Burghausen zu verarbeiten. „Ich finde nur schwer Worte, um das Richtige zu sagen. Das Spiel dürfen wir niemals verlieren, das haben wir einfach hergeschenkt. Es war kein verdienter Sieg für Burghausen, das sehe ich anders als mein Kollege,“ kommentierte der Fußballlehrer anschließend das Geschehen in den Katakomben des Rosenaustadions. Burghausens Interimscoach Michael Kostner hatte kurz zuvor noch von einem verdienten Sieg der Seinen gesprochen. Zwei völlig unterschiedliche Spielanalysen. Fakt ist, dass die junge Augsburger Elf zumindest einen Punkt verdient gehabt hätte.

Im letzten Spiel des Jahres ist der FC Bayern München II zu Gast

Dass die Oberbayern nach den insgesamt 97 Minuten jubeln durften, daran hatten die Gastgeber erheblichen Anteil. Nach dem Auftakt nach Maß mit dem stark herausgespielten Führungstreffer von Daniel Hausmann (8. Minute) schaltete der FCA einen Gang zurück und bekam die Quittung. Niklas Doll glich zum 1:1 aus und nach einem völlig unnötigen Foulspiel von Torhüter Tobias Jäger verwandelte erneut Doll den Foulelfmeter zum 1:2. Als Artur Andreichyk den Gast von der Salzach gar mit 3:1 in Führung brachte, schien das Schicksal für die Gastgeber seinen Lauf zu nehmen. Lucas Ehrlich brachte den FCA zwar nochmals heran, doch als der Mittelstürmer eine weitere Großchance versiebte, war die Partie entschieden. Im letzten Spiel des Jahres kommt der FC Bayern München II in die Rosenau (Freitag, 19 Uhr).

Auch der TSV Schwaben Augsburg muss vermutlich im Dezember nochmals antreten. Der Verband hat das am vergangenen Samstag ausgefallene Spiel beim TSV Aubstadt nochmals angesetzt (Samstag, 14 Uhr).

FCA II Jäger - Bell (90. +4 Heinze), Rasoulinia, Hofgärtner, Horn (65. Aigner) - Bleicher, Okugawa - Kresin (56. Cabrera), Mühlbauer, Hausmann (72. Müller) Tore 1:0 Hausmann (8.), 1:1 Doll (18.), 1:2 Doll (33./FE), 1:3 Andreichyk (69.), 2:3 Ehrlich (81.) Gelb-Rote Karte Rasoulinia (90. +6) Schiedsrichter Steigerwald (Karlburg) Zuschauer 307