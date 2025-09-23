Mitgliederzuwachs ist nicht das Problem der Vereine

Wer gesehen hat, mit welcher Begeisterung Kinder, Jugendliche und Erwachsene am ersten Augsburger Sportfest teilgenommen haben, dem wurde sofort klar: Diese Veranstaltung kam gut an und schreit nach einer Neuauflage. Gerade Familien nutzten das Angebot, den Sonntagnachmittag im Wittelsbacher Park und rund um die Erhard-Wunderlich-Halle zu verbringen. Im Fokus standen vorwiegend Sportarten, die öffentlich weniger wahrgenommen werden. Wie etwa Fechten, Turnen, Cricket oder Capoeira. Vereine konnten ohne Berührungsschwelle auf potenzielle Neumitglieder zugehen und fanden über das aktive Mitmachen einen schnellen Zugang.

Jeder dritte Augsburger ist Mitglied in einem Verein

Wobei die Vereine speziell in der Mitgliedergewinnung weniger der Schuh drückt. In der Augsburger Bevölkerung ist jeder Dritte einem Verein zugehörig. Sollte die Corona-Krise etwas Gutes gehabt haben, dann die Sehnsucht nach gemeinsamen Erlebnissen. In einer Gruppe Sport zu treiben, zählt dazu. Die Sportvereine in Augsburg haben andere Sorgen als zu wenige Aktive. Die Mitgliederzahlen sind hoch, es fehlt allerdings an Übungsleitern und Trainern. Teils begründet sich dies in der beruflichen und familiären Situation sowie einem durchgetakteten Alltag, teils im nachlassenden Interesse, sich für die Gemeinschaft zu engagieren.

Stadt Augsburg muss der erhöhten Nachfrage gerecht werden

In Großstädten mit vielen Bürgerinnen und Bürgern kommt ein weiteres Problemfeld hinzu: Das Angebot an Sportstätten ist begrenzt. Egal ob Halle, Schwimmbad oder Rasenfläche – nicht jedes Vereinsmitglied, das Sport treiben möchte, kann Sport treiben. In Augsburg wurde über Jahre hinweg in den Sportanlagen gespart. Sanierungen wurden aufgeschoben, um den kommunalen Haushalt nicht zusätzlich zu belasten. Sport wurde teils stiefmütterlich behandelt, dessen soziale Bedeutung für die Gesellschaft unterschätzt. Sportreferent Jürgen Enninger spricht von einem „schönen Problem“, dass der Bedarf an Sportstätten derart hoch ist. An ihm liegt es, dieses Problem zu lösen und der Nachfrage gerecht zu werden.