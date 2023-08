Faustball

06:20 Uhr

"Faustball wird es als Randsportart immer schwer haben, sich zu behaupten"

Plus Ex-Faustball-Nationalspieler Maximilian Horber ist dem Sport eng verbunden. Er weiß, wie schwer es die Randsportart hat. Dabei wurde das Männerteam erst Weltmeister.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Die wenigsten haben mitbekommen, dass in den vergangenen Wochen in Deutschland eine Faustball-WM stattgefunden hat, bei der Deutschland auch noch überlegen Weltmeister geworden ist. Sie als ehemaliger Nationalspieler haben das aber sicher verfolgt?



Maximilian Horber: Ich bin zwar schon ein paar Jahre aktiv aus der Sportart raus, nachdem mein Beruf als Geschäftsführer der Augsburger Panther schon ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. 2016 habe ich mich entschieden, dass es mit Faustball im aktiven Bereich zu Ende ist. Allerdings bin ich am Freitag nach Mannheim zum Halbfinale und Finale gefahren, denn ich wollte es mir nicht entgehen lassen, wenn in dieser Sportart in Deutschland eine Heim-WM ist.

Wie waren ihre Eindrücke von der deutschen Mannschaft?



Horber: Es war einfach unglaublich, das mitzunehmen. Es war für mich zwar weniger überraschend, dass Deutschland die WM gewonnen hat. Mich hat viel mehr überrascht, wie dominant das Team war. Ohne Satzverlust. Das sagt viel über die Stärke der Mannschaft aus. Es war eine beeindruckende Leistung und es ist hoffentlich der nächste Schritt für die Sportart Faustball.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen