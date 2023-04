FC Augsburg

12:52 Uhr

Aus Augsburger Sicht passt nur die Stimmung

Plus Zwischen den aktiven Fanszenen des FC Augsburg und der Würzburger Kickers besteht eine lang gehegte Freundschaft. In der Regionalliga-Partie haben am Ende nur die Franken Grund zu feiern.

Von Herbert Schmoll Artikel anhören Shape

Eigentlich war es ein kleines Fußballfest, das beim Spiel der zweiten Mannschaft des FC Augsburg gegen die mit den Gastgebern freundschaftlich verbundenen Würzburger Kickers gefeiert wurde. In der Rosenau herrschte unter den 850 Besuchern beste Stimmung, das Klima in beiden Fanlagern war prima. Doch am Ende war die Stimmung im Stadion so ziemlich das Einzige, was an diesem Nachmittag aus Augsburger Sicht passte. Unter Spielern, Verantwortlichen und der Anhängerschaft der Gastgeber bestimmten nach Abpfiff lange Gesichter das Bild. Denn die Gäste aus Franken siegten mit 3:1 (1:0) und wahrten sich die minimale Chance auf den Titel in der Regionalliga Bayern, während das Team von FCA-Trainer Tobias Strobl nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen wieder mittendrin im Abstiegskampf steckt. Sechs Spieltage vor dem Saisonende steht der Bundesliga-Unterbau auf einem Relegationsplatz (39 Punkte).

Insbesondere im ersten Spielabschnitt war fast ein Klassenunterschied zwischen den beiden Teams zu sehen. Würzburg trat mit viel Selbstvertrauen auf, die junge Augsburger Truppe gab sich zwar bemüht, war aber den Gästen beinahe in allen Belangen unterlegen und der FCA II konnte sich bei seinem gut aufgelegten Keeper Lubik bedanken, dass die Franken zur Pause lediglich mit 1:0 führten. Verteidiger Peter Kurzweg wuchtete einen Kopfball nach zehn Minuten unhaltbar in die Maschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen