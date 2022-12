FC Augsburg

21:19 Uhr

Ein "cooles Jahr" für die A-Junioren des FC Augsburg

Kollektiver Jubel bei den A-Junioren des FC Augsburg, als sie die Meisterschaft in der Bundesliga Süd/Südwest gewonnen hatten.

Plus Nachwuchsspieler des FCA haben nicht nur eine starke Saison in der Bundesliga samt Meisterschaft gespielt, sondern empfehlen sich auch für Nationalmannschaften und Profiteams.

Von Rainer Einfeld Artikel anhören Shape

Eigentlich wollten die A-Junioren des FC Augsburg am Donnerstag noch ein Testspiel gegen den TSV 1860 München bestreiten, doch am Mittwochabend wurde die Partie von Seiten der Gäste kurzfristig abgesagt. Somit haben die A-Junioren ab sofort Winterpause. Dabei hätte Trainer Alexander Frankenberger „zum Abschluss dieses coolen, schönen und erfolgreichen Jahres“ gern noch einmal sein Team zusammengeholt. Doch auch so kann er auf eine erstaunliche Erfolgsbilanz blicken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .