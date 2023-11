FC Augsburg lädt seine deutschen Meisterkicker von 1993 ein

Plus Ehemalige A-Junioren treffen sich 30 Jahre nach ihrem großen Erfolg auf Einladung des FC Augsburg zum Spiel gegen die TSG Hoffenheim und schwelgen in Erinnerungen.

Es war ein herrlicher Sommersonntag, der 4. Juli 1993. Jener Tag, an dem die Fußball-A-Junioren (U19) des FC Augsburg Geschichte schrieben. Im heimischen Rosenaustadion besiegten die Schützlinge von Trainer Heiner Schuhmann im Finale um die Deutsche Meisterschaft den 1. FC Kaiserslautern mit 3:1. Zumindest für einen Tag war Augsburg damals aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und wurde bundesweit für seine Nachwuchsarbeit gelobt.

Etwas mehr als 30 Jahre sind seit diesem Triumph vergangen, ein Tag, den die Protagonisten vermutlich ihr ganzes Leben nicht vergessen werden. Ein Grund für den FC Augsburg, die Talente von damals zu einem Wiedersehen zum Bundesliga-Heimspiel der Profis gegen die TSG Hoffenheim (1:1) einzuladen.