vor 51 Min.

FCA II will mit dem Abstieg nichts zu tun haben

FCA-II-Coach Tobias Strobl und sein Co-Trainer Felix Kling starten mit ihrem Team am Samstag gegen Türkgücü München in die neue Spielzeit.

Von Herbert Schmoll

Tobias Strobl überlässt nichts dem Zufall. Eine Woche vor dem Start in der Fußball-Regionalliga Bayern beobachtete der Trainer der zweiten Mannschaft des FC Augsburg zusammen mit seinem Kollegen Felix Kling den Auftaktgegner Türkgücü München, bei dem die Fuggerstädter am Samstag (14 Uhr/Grünwalder Stadion) antreten. Strobl und sein Co-Trainer sahen dabei auf Giesings Höhen einen spielstarken Gegner, der so Strobl, "mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird“.

Doch wie weit ist sein Team nach der sechswöchigen Vorbereitung? Strobl: "Wir fühlen uns bereit. Es ist gut, dass es wieder losgeht.“ Dabei mussten Strobl und sein Trainerteam wieder umfangreiche Umbaumaßnahmen vornehmen. In der vergangenen Woche verließ mit Tobias Heiland (zum TSV Buchbach) ein weiterer Stammspieler die Rot-Grün-Weißen. Insgesamt sind es 13 Akteure, die dem FCA II (darunter Leistungsträger wie Ivanovic oder Wessig) Ade sagten. Wieder eine Herkulesaufgabe, die da auf den ehrgeizigen Fußballlehrer wartet.

