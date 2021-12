FC Augsburg

06:14 Uhr

FCA-Manager Reuter zu Geisterspielen in Bayern: „Ich bin extrem enttäuscht"

Plus Der FC Augsburg fühlt sich durch die Regelung in Bayern benachteiligt. Sowohl finanziell als auch sportlich leidet der FCA unter den fehlenden Fans.

Von Marco Scheinhof

Der FC Augsburg hatte wenig Zeit zum Reagieren. Am Freitag hatte die bayerische Staatsregierung entschieden, dass Spiele der Fußball-Bundesliga in Bayern wegen der Corona-Pandemie vorerst ohne Zuschauer stattfinden müssen. In der Nacht zum Samstag lag der Beschluss dem FCA schriftlich vor, am Nachmittag um 15.30 Uhr wurde die Partie gegen den VfL Bochum angepfiffen. Wenig Zeit zur Vorbereitung und Umsetzung also, während dem Handel immerhin bis Mittwoch eingeräumt wurde, sich auf die ab dann geltende 2G-Regel einzustellen.

