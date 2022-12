FC Augsburg

FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz sorgt als WM-Experte im ZDF für Lacher

Für die WM-Partie Polen gegen Argentinien war FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz zu Gast im ZDF. Im Sportstudio live plauderte er mit Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein sowie den WM-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Dass Rafal Gikiewicz, Torhüter des FC Augsburg, die Spiele seiner Bundesliga-Mannschaft gern einmal mit knackigen Worten und mitunter auch mit viel Humor analysiert, ist bekannt. Entsprechend unterhaltsam war der 35-jährige Keeper auch als Talk-Gast in der ZDF-Sendung "Sportstudio live" am Mittwochabend, in der der Pole mit amüsanten Statements mehrmals die Lacher auf seiner Seite hatte.

