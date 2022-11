FC Augsburg II

04.11.2022

200 Kilometer Anfahrtsweg zum Aufsteiger erwarten den FCA II

Plus Das von Co-Trainer Felix Kling betreute Team spielt am Samstag in Vilzing und muss dabei auf Spieler verzichten, die bei den FCA-Profis mittrainieren.

Von Herbert Schmoll Artikel anhören Shape

Halbzeit in der Fußball-Regionalliga Bayern. Die U23 des FC Augsburg nimmt nach 19 Spieltagen in der höchsten Spielklasse des Freistaates mit 25 Punkten den zehnten Tabellenplatz ein. Ebenfalls 25 Zähler (12. Rang) hat die DJK Vilzing auf ihrem Konto. Am Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) steht für die zweite Garnitur des FCA die Partie beim Aufsteiger auf dem Programm. Die Gäste aus Schwaben haben zu diesem Spiel eine weite Anfahrt zu bewältigen, denn vom Lech bis in den Stadtteil von Cham sind es mehr als 200 Kilometer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .