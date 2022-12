FCA II bringt Trainer Tobias Strobl ins Schwärmen

Plus Zum Jahresabschluss gelingt dem Regionalligateam des FC Augsburg ein 4:1-Erfolg beim TSV Buchbach. Ab der Halbzeitpause dreht das Team so richtig auf.

Das kann sich sehen lassen. Mit einem souveränen 4:1-Sieg beim TSV Buchbach beendete die zweite Garnitur des FC Augsburg in der Regionalliga Bayern das Fußballjahr. Rund 100 mitgereiste FCA-Fans feierten ihre Mannschaft nach dem Sieg in der oberbayerischen Fußballgemeinde. Damit überwintert die U23 des FCA auf dem neunten Tabellenplatz.