Junge Ungarn feiern Turniersieg beim FC Augsburg

Plus Puskas Akademia setzt sich beim internationalen U15-Turnier durch. Die Gastgeber belegen Rang fünf, und ein FCA-Profi erfreut seine jungen Landsleute.

Zum zweiten Mal richtete der FC Augsburg auf den Plätzen des Leistungszentrums an der Paul-Renz-Akademie in Oberhausen ein international hochklassig besetztes U15-Jugendfußball-Turnier aus. Zu Ende ging es mit einem Sieg der jungen Ungarn von Puskas Akademia, die mit Siegen in all ihren Spielen souverän ins Finale einzogen.

Dort kamen sie gegen Sporting Lissabon zwar zu einer schnellen 2:0-Führung, doch die Portugiesen egalisierten das Ergebnis in der zweiten Halbzeit. Weil selbst die Verlängerung keine Entscheidung brachte, musste schließlich das Elfmeterschießen entscheiden. In diesem zeigten sich die Ungarn zielstrebiger und besiegelten bei ihrer zweiten Teilnahme den ersten Sieg.

