Marco Richters Tor-Therapie in seiner alten Heimat

Plus Gegen seinen Ex-Verein FC Augsburg erzielt Marco Richter den ersten Treffer nach seinem Comeback. Der Offensivspieler von Hertha BSC Berlin hat nach der Schockdiagnose Hodenkrebs schwere Wochen hinter sich.

Für kurze Zeit rückte der Spielstand bei der Partie des FC Augsburg gegen Hertha BSC in den Hintergrund, als der Ex-Augsburger Marco Richter an alter Wirkungsstätte zum entscheidenden 2:0-Endstand (90.+3) trifft. Und das gerade einmal 54 Tage nach seiner Schockdiagnose – Hodenkrebs. Für den 24-Jährigen hat dieser Treffer einen ganz besonderen Stellenwert. „Es ist sehr, sehr emotional“, betont Richter. Es waren nicht die einfachsten Wochen und Tage. Sie haben den Profi mitgenommen, das merkt man.