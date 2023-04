Thailänder Keereerom lässt den FCA II jubeln

Die U23-Fußballer des FC Augsburg sammeln wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Drei Minuten nach seiner Einwechslung wird Achitpol Keereerom zum Matchwinner.

Abstiegskampf ist ein hartes Brot. Diese Erfahrung macht in diesen Tagen auch die zweite Mannschaft des FC Augsburg, die sich nach einer Misserfolgsserie in den vergangenen Wochen urplötzlich im Tabellenkeller der Regionalliga Bayern wiederfand und am vergangenen Freitagabend beim Auswärtsspiel bei der SpVgg Hankofen/Hailing mit der schwierigen Gegenwart konfrontiert wurde. Doch diese Aufgabe lösten die Schützlinge von Trainer Tobias Strobl mit einem 2:1-Auswärtssieg in Niederbayern. Zur Freude des Fußball-Lehrers. "Ich bin stolz auf die Jungs", erklärte er nach dem Zittersieg. Denn Strobl gab auch zu: "Das Spiel war sehr zerfahren."

Was den Gästen auf der schmucken Sportanlage in der Gemeinde Leiblfing am Ende aber egal war, denn mit den drei Punkten konnten sie die Relegationsplätze wieder verlassen. Nicht nur der Blick auf das Punktekonto verdeutlicht, wie wichtig der Sieg für die Augsburger war, sondern der Erfolg war auch für das Selbstvertrauen der jungen Kicker von Bedeutung. Zumal dem Coach auch mit der Einwechslung von Achtitpol Keereerom ein kluger Schachzug gelang. Der Thailänder war gerade drei Minuten auf dem Rasen, als ihm der 2:1-Führungstreffer gelang. Was letztlich auch den Siegtreffer bedeutete. In der Schlussphase hätte es hüben wie drüben nochmals "klingeln" können, doch der FCA II stand in der Defensive sehr sicher und hielt seinen Kasten sauber.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) kommt die zweite Garnitur des 1. FC Nürnberg in die Rosenau. Erneut eine schwierige Aufgabe für den FCA.

FC Augsburg II Lubik - Akoto, Zehnter, Subaric (90.+3 Rasoulinia)- Wessig, Rathgeber - Cevis (88. Haimerl), Hofgärtner, Wegmann (78. Keereerom)- Müller (63. Kömür), Ivanovic (34. Mbila)

Tore 0:1 Cevis (40.), 1:1 Wagner (59.), 1:2 Keereerom (81.) SR Dinger Zuschauer 550.