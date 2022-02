War ein Parkplatz-Streit der Auslöser für Handgreiflichkeiten beim FCA-Spiel?

Plus Weil der FCA-Bus vor der Frankfurt-Partie nicht ganz vor den Spielereingang des Stadions fahren konnte wie sonst üblich, sollen der Busfahrer und der Security-Einsatzleiter aneinander geraten sein.

Was führte vor dem Heimspiel des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt im Spieler-Eingangsbereich der WWK-Arena zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem FCA-Busfahrer und einem Security-Mitarbeiter? Diese Frage beschäftigt weiter die Augsburger Polizei und Staatsanwaltschaft. Die ermitteln wegen Körperverletzung. Nach Informationen unserer Redaktion soll sich der Streit eigentlich an einer Kleinigkeit entzündet haben.