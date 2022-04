FC Augsburg

vor 48 Min.

Wird Halil Altintop neuer Trainer des FC Augsburg II?

Plus Die zweite Mannschaft des FCA ist zufrieden mit der Leistung gegen den TSV Aubstadt. Wer trainiert die Regionalkicker, wenn Sepp Steinberger zum Saisonende geht?

Von Herbert Schmoll

Mit dem 2:2-Unentschieden gegen den TSV Aubstadt gelang der zweiten Mannschaft des FC Augsburg (12. Platz/38 Punkte) am Mittwoch in der Fußball Regionalliga Süd ein wichtiger Punktgewinn. Am Samstag (14 Uhr) hat der Nachwuchs des Bundesligisten zum dritten Mal in Folge Heimrecht. Zu Gast im Rosenaustadion ist der schwäbische Nachbar FV Illertissen (5. Platz/55 Punkte).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen