Der neue Trainer der TSG Hoffenheim zeigt seine Wirkung

André Breitenreiter hat seit dem 1. Juli in Hoffenheim das Sagen. Nach zwei Siegen in Folge scheint der Trainer schon viel bewirkt zu haben. Der FCA soll das zu spüren bekommen.

In welcher Phase befinden sich der neue Trainer André Breitenreiter und seine neue Mannschaft? Wo steht die TSG Hoffenheim, die nach drei wechselhaften Spielen mit entweder drei Gegentoren oder drei eigenen Treffern zumindest auf Platz sechs der Bundesliga-Tabelle zu finden ist? Klar, die Kennenlernphase kann es ja nicht mehr sein. Ist es nach dem 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach, dem 3:2 gegen den VfL Bochum und dem 3:0 gegen Bayer Leverkusen gerade die Findungsphase, eine Festigungsphase oder eine Übergangsphase?

Nein, André Breitenreiter sagt in der Pressekonferenz vor dem Duell mit dem FC Augsburg (Sa., 15.30 Uhr/Sky) nicht direkt, was beim Kraichgau-Klub die Phase ist. „Fakt ist, dass wir uns in einem Prozess befinden. Wir haben recht schnell zueinandergefunden. Aber natürlich können heute noch nicht, auch wenn wir in Leverkusen sehr überzeugend gewonnen haben, alle Prozesse schon bei 100 Prozent sein.“ Deshalb sei er wie das ganze Team nach dem grandiosen Spiel recht bodenständig geblieben, „mit dem Wissen, dass wir weitermachen müssen“.

Trainer Breitenreiter setzt in Hoffenheim auf konstruktives Feedback

Schon jetzt hat die Mannschaft das Prinzip Breitenreiter verstanden. „Ich belohne immer Trainingsleistung“, sagt der 48-Jährige, der nach seinem Dienstantritt, er kam vom FC Zürich, am 1. Juli erklärte: „Ich will ein Trainer sein, wie ich ihn als Spieler selbst gerne gehabt hätte. Ich fand Trainer gut, die mir ein klares Feedback gegeben haben.“ Breitenreiters Rückmeldung an seine Mannschaft nach dem frühen Zwei-Tore-Rückstand im ersten Heimspiel gegen Bochum: So geht es nicht. Die 3:0-Antwort der Mannschaft in Leverkusen: So geht es.

Und genau so auch am Samstag gegen den FC Augsburg? Breitenreiter sagt es so: Abwehrstratege Kevin Vogt, der auch schon das FCA-Trikot trug, habe eine tolle Ansprache von hinten raus, sodass die Mannschaft von Beginn an hellwach sei. Im Training. Und (mittlerweile auch) im Spiel. „Es darf nicht immer nur der Trainer zu hören sein“, sagt der ehemalige Mittelfeldspieler.

TSG Hoffenheim hat mit André Breitenreiter einen selbstbewussten Trainer

Als in den höchsten Tönen vom 20-jährigen Stürmer Georginio Rutter geschwärmt wird, sagt Breitenreiter gelassen: „Wir haben viele Spieler mit großem Potenzial.“ Superlative nach einem Sieg oder einem spektakulären Treffer am dritten Spieltag gibt es von ihm nicht. Sondern diese Ansage, die sowohl auf Rutter, als auch die Situation der TSG passt: „Den Ball flach halten, ist in dieser Phase sehr wohl angebracht. Es geht weiter.“ Aber nicht ohne den dezenten Hinweis, dass er schon viele junge Fußballer zu Nationalspielern gemacht habe und zählt Leroy Sané, Leon Goretzka, Alessandro Schöpf und Ihlas Bebou auf.

André Breitenreiter ist selbstbewusst. Ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Schön zu sehen in Leverkusen, als der Chef mit seinem Trainerteam Darius Scholtysik, Frank Fröhling und Michael Rechner Hand in Hand nach dem 3:0 die Welle mit den TSG-Fans machte – in der zweiten Reihe, hinter den Spielern. „Das ist keine One-Man-Show des Cheftrainers, so habe ich immer funktioniert“, sagt André Breitenreiter. „Wir arbeiten als Team, wollen alle begeistern.“ Auch am Samstag gegen den FC Augsburg.