Der Post SV Augsburg gerät in finanzielle Turbulenzen

Ende September 2018 präsentierte Heinz Krötz stolz sein Lebensprojekt als Präsident des Post SV Augsburg: den neu gebauten Sportcampus auf dem Sheridan-Areal direkt an der B17. Zur Eröffnung des Sport- und Gesundheitszentrums mit rund 6000 Quadratmeter Nutzfläche waren sie alle gekommen: Oberbürgermeister Kurt Gribl, die damalige Bürgermeisterin Eva Weber und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, in dessen Zuständigkeitsbereich der Sport gehört. Herrmann bezeichnete die neue Heimat des Post SV als einmalig: „Ich kenne, so wie dieses Sportzentrum hier steht, kein Zweites.“ Er gratulierte Krötz und seinen Mitstreitern zum „Mut, etwas Neues zu schaffen“. Er sah an diesem Spätsommertag „den richtigen Schritt in die sportlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“.

