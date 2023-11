Flag Football

06:17 Uhr

Augsburger Flag-Football-Team ist schon im Olympiafieber

Plus Flag Football wird 2028 ins olympische Programm aufgenommen. Beim TV Augsburg wird die Sportart bereits angeboten, könnte allerdings noch personelle Verstärkung gebrauchen. Zumal diese Variante des Tackle Footballs viele Vorteile hat.

Von Andrea Bogenreuther

Für eine Flag-Football-Mannschaft sind die winterlichen Trainingsbedingungen in der kleinen Turnhalle an der Luitpoldschule in Lechhausen ziemlich beengt. 13 Spielerinnen und Spieler jagen von einem Hallenende zum anderen, um den Ball in die Endzone zu bringen, die hier jeweils ein Hula-Hoop-Reifen symbolisiert. Um den Angriff zu stoppen, kann dem ballführenden Spieler ein kleines Fähnchen, die Flagge, die an einem Hüftgurt befestigt ist, abgerissen werden. Jeglicher Körperkontakt ist bei dieser Variante des American Football verboten, ansonsten ähneln sich die Regeln.

Vor über 15 Jahren bereits ist das erste Augsburger Flag-Football-Team unter der damaligen Leitung des heutigen Schirmherren Chris Kämpfe aus einem Unikurs heraus entstanden. Später kam die Mannschaft erst beim Football-Verein Augsburg Raptos unter, vor knapp zehn Jahren wurde sie als "Augsburg Rooks" eine eigenständige Abteilung beim TV Augsburg. Mit den derzeit knapp 20 Aktiven ist in Augsburg noch nicht ganz so viel davon zu spüren, dass in den USA beispielsweise deutlich mehr Menschen Flag Football (acht Millionen) spielen als den weitaus populäreren Tackle oder American Football (500.000).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

