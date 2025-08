„Echt frustrierend“: Warum der Frauenfußball in Augsburg von der DFB-Förderung nicht nur profitiert

Die Begeisterung ist Petra Kleber anzumerken. Wenn bei der Frauenfußball-EM in der Schweiz der Ball rollt, sitzt sie vor dem Fernseher. „Ich habe wirklich viele Spiele gesehen“, erklärt sie. Was sie gesehen hat, gefiel ihr. Das Niveau sei gut, bezüglich Tempo, Taktik und Technik hätte sich der weibliche Fußball nochmals weiterentwickelt. Jahrzehntelang dominierte die deutsche Nationalmannschaft im Weltfußball, galt als Vorreiter und Vorbild. Inzwischen zählt die Auswahl nicht mehr zur absoluten Weltspitze. „Man darf nicht vergessen, dass die anderen Länder aufgeholt haben“, so Kleber. Sie haben nicht nur aufgeholt, sie haben das DFB-Team überholt. Ins Viertelfinale gegen Frankreich geht Deutschland daher als Außenseiter (Samstag, 21 Uhr/ZDF).

Kleber gibt dem Frauenfußball in Augsburg seit langer Zeit ein Gesicht. Engagiert sich, setzt sich ein, kämpft um Anerkennung. In ihrem Verein hat sie viel bewegt, an der Vormachtstellung des TSV Schwaben Augsburg hat die stellvertretende Abteilungsleiterin maßgeblichen Anteil. Als sich die Stadt Augsburg frühzeitig gegen eine Bewerbung als EM-Standort 2029 entschied, zeigte die Verantwortliche wenig Verständnis. Wie viele andere sprach sie von einer vergebenen Chance. 2011 war Augsburg als Spielort an der Frauenfußball-Weltmeisterschaft beteiligt. Im Verein hätte man damals gemerkt, dass viele Mädchen auf einmal Fußball spielen wollten, so Kleber.

Zahl der weiblichen Teams in Deutschland steigt stetig

Das Datenportal Statista untersuchte vor der EM 2025 die Beliebtheit des Frauenfußballs in Deutschland. Über 75 Prozent der weiblichen Befragten gaben an, sehr starkes oder starkes Interesse am Fußball zu haben. Außerdem konnte die Sportart im vergangenen Jahr weit mehr als eine Million Frauen in Vereine und Mannschaften des DFB locken – Tendenz steigend. Nicht nur die Zahl der aktiven Spielerinnen stieg zuletzt stark an – so kicken etwa 100.000 Frauen und rund 107.000 Mädchen bis 16 Jahre –, parallel dazu ging auch die Anzahl der gemeldeten Mannschaften deutlich nach oben. So waren in der vergangenen Saison fast 9700 weibliche Teams des DFB aktiv. Auffällig: Insbesondere in der Altersgruppe bis 16 Jahre war ein sprunghafter Anstieg bei Spielerinnen und Teams zu vermelden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Männer-Bundesligisten haben den weiblichen Bereich in der jüngeren Vergangenheit enorm gefördert. Haben das Potenzial erkannt, das im Fußball steckt. Über zu wenig Nachwuchs kann auch Kleber nicht klagen. Aus ganz Schwaben kommen Talente zum TSV. „Wir sind tatsächlich noch eine Marke“, sagt die Funktionärin. Ihre Ausgangslage ist inzwischen jedoch eine andere. Während sich früher eher kleinere Klubs auf Frauenfußball spezialisierten, sorgen die voranschreitende Professionalisierung und das Erschließen von Märkten für einen anderen Effekt: die Konzentration auf große Namen. Die Frauenbundesliga ist zu einem Abziehbild des männlichen Pendants geworden. Auch in der weiblichen Liga tummeln sich der FC Bayern, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt oder RB Leipzig. Zeitnah werden Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart oben ankommen.

Die Förderung des Profisports bringt für die Amateure an der Basis auch Nachteile. So gewinnt die U17 des TSV Schwaben regelmäßig die bayerische Meisterschaft, kann aber nicht aufsteigen. Weil: Eine Bundesliga bietet der DFB in dieser Altersklasse nicht mehr an. Talente sollen entweder zu großen Klubs wechseln und sich dort ausbilden lassen oder länger mit den Jungs spielen, berichtet Kleber. „Das ist für unseren Nachwuchs echt frustrierend.“ Nicht nur die Erstligisten aus München oder Nürnberg locken, ebenso Zweitligist FC Ingolstadt. Zwei Spielerinnen aus der erfolgreichen U17 seien in diesem Jahr abgeworben worden, so Kleber, vier Spielerinnen werde man ins Team der Bayernliga-Frauen integrieren.

FC Augsburg könnte mittelfristig die Nummer eins im Stadtgebiet werden

Positiver bewertet Viktoria Hurler die Strategie des DFB. Sie spielt mit dem TSV Pfersee seit Jahren in der Bezirksoberliga und ist zugleich Abteilungsleiterin der Fußballerinnen. „Generell finde ich es gut, wenn der Frauenfußball in der Öffentlichkeit noch stärker wahrgenommen wird.“ Davon würde auch ihr Verein profitieren, meint sie. Der TSV Pfersee verfügt über eine große Mädchenabteilung, die Jüngsten beginnen in der F-Jugend mit dem Kicken.

Den Frauenfußball in Augsburg prägten in der Vergangenheit der TSV Schwaben und der TSV Pfersee. Doch auch in Augsburg könnte sich mittelfristig der namhaftere Männerbundesligist an der Spitze etablieren. Der FCA investiert bislang zwar keine Millionen, möchte aber organisch wachsen und sich Liga für Liga emporarbeiten. Nach zwei Aufstiegen in Folge spielt das Team wieder in der Landesliga.

Trainer Jürgen Fuchs war lange im Amateurbereich als Männertrainer tätig, seit Winter betreut er die FCA-Frauen. Ihn begeistert, welche Leidenschaft und welchen Willen seine Spielerinnen auf dem Platz zeigen, zugleich sieht er die Fortschritte in anderen Bereichen. Fuchs beeindruckt speziell das taktische Verständnis, das selbst Amateure inzwischen mitbringen. Gespannt ist er auf das EM-Viertelfinale. Das 1:4 gegen Schweden sei der „Schuss vor den Bug“ gewesen, meint Fuchs. „Ich bin mir sicher: Gegen Frankreich wird die deutsche Mannschaft viel konzentrierter zu Werke gehen.“