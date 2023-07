Frauenfußball

17:57 Uhr

Schwaben-Torjägerin Mona Budnick kehrt als Chefcoach zurück

Plus Die Frauen des TSV Schwaben Augsburg sind in die Bayernliga-Vorbereitung gestartet. Die neue Trainerin ist eine gute Bekannte.

Von Andrea Bogenreuther

Endlich haben sie beim TSV Schwaben Augsburg ihre Wunschkandidatin bekommen: Ihre ehemalige Torjägerin und Spitzenfußballerin Mona Budnick hat als Chefcoach die erste Frauenmannschaft des Vereins übernommen und bereitet sie derzeit auf die neue Bayernligasaison vor, die im September startet. "Ein Glücksgriff, eine Traumbesetzung", schwärmt Abteilungsleiterin Petra Kleber von der 35-jährigen ehemaligen Bundeswehr-Offizierin, die ihre sportlichen Wurzeln beim TSV Schwaben hat und nun in neuer Rolle zurückgekehrt ist.

Schon vor einem Jahr hatte man sich beim TSV Schwaben Hoffnungen gemacht, Budnick als Cheftrainerin zu gewinnen, doch einem Angebot für die Co-Trainer-Stelle bei den U20-Zweitliga-Frauen des FC Bayern München konnte sie nicht widerstehen. "Ich hatte bei Bayern immer mal wieder bei der Ü35 mitgekickt, so kannte man mich dort. Dann kam ich ein bisschen in die Bredouille und war sehr froh, dass ich die Freigabe von Schwaben bekommen habe", schildert Budnick die Situation, als sie zwischen beiden Vereinen stand. Dankbar sei sie noch heute für das Verständnis, das ihr von Augsburger Seite für die Entscheidung pro Bayern entgegengebracht worden sei. Dafür hat sich Mona Budnick in dem einjährigen Lehrjahr bei der jungen Cheftrainerin Clara Schöne das Rüstzeug geholt, um sich nun ihrer Aufgabe bei den Schwaben-Frauen stellen zu können.

