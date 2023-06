Sport in Augsburg

Bei den Haunstetter "Werfwölfen" dreht sich alles um die Frisbee

Der Frisbee-Sport ist mehr als eine Freizeitaktivität am Strand oder auf der Picknick-Wiese. Die Mitglieder des FC Haunstetten nehmen erfolgreich an Wettkämpfen und Meisterschaften teil.

Plus Frisbee kann auch mit großen sportlichen Ambitionen gespielt werden: Beim FC Haunstetten gibt eine eigene Abteilung, deren Mitglieder auch an Titelkämpfen teilnehmen.

Wenn Claudia Klimesch und Kai Höltkemeier ihre jungen und auch älteren "Werfwölfe" zum Frisbee-Spielen zusammenholen, hat das wenig zu tun mit der Freizeitaktivität, bei der sich Menschen am Strand oder auf der Picknick-Wiese meist ein wenig ungelenk die Plastikscheibe zuwerfen. Bei den Frisbee-Mannschaften des FC Haunstetten geht es neben dem Spaß am Werfen, Fangen und Laufen auch um sportliche Ambitionen, um die Teilnahme an Wettkämpfen und Meisterschaften mit Titeln und Trophäen. So ist etwa das Frisbee-Jugendteam des FC Haunstetten deutscher Meister in der Altersklasse U17 geworden, die U14 hat sich am vergangenen Wochenende gerade wieder für die deutschen Titelkämpfe qualifiziert.

Trainer Höltkemeier rechnet sogar damit, dass seine Junioren-Nationalspieler, die er im Verein hat, im kommenden Jahr bei der Welt- und der Europameisterschaft antreten könnten. Denn auch das gibt es: den Welt-Frisbeesport-Verband WFDF (World Flying Disc Federation), zu dem auch das Ultimate Frisbee gehört, das beim FC Haunstetten gelernt und gespielt wird.

