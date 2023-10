Frisbee

EM-Bronze für zwei junge Werfwölfe

Plus Frisbee-Spieler des FC Haunstetten sind mit der Nationalmannschaft erfolgreich. Aber auch die Haunstetter Vereinsteams beenden ihre Outdoorsaison mit guten Ergebnissen auf der deutschen Meisterschaft.

Von Claudia Klimesch

Mit zwei Mannschaften in den Altersklassen U14 und U20 hatten sich die Juniorwolves des FC Haunstetten für die Endrunde der Deutschen Junioren Ultimate Meisterschaft (DJUM) im Frisbee qualifiziert, die in der Hochburg der Sportart, in Bad Rappenau, ausgetragen wurde. Ultimate Frisbee ist ein laufintensiver Mannschaftssport, in dem man Punkte erzielt, indem man sich die Scheibe zuspielt und sie am Ende in der gegnerischen Endzone fängt. Laufen darf man mit der Scheibe nicht. Beim Jugendfrisbee spielen jeweils fünf Mädchen und Jungs in einer Mannschaft, nach jedem Punkt kann beliebig ein- und ausgewechselt werden.

Die U14-Mannschaft der Juniorwolves beendete die Vorrunde bei den Titelkämpfen auf dem zweiten Platz. Den deutlichen Siegen gegen Mannschaften aus Heidelberg, Regensburg, Freiburg und Leipzig folgte eine klare Niederlage gegen den späteren deutschen Meister, die Moskitos vom MTV München. In dem folgenden „Pre-Semi“ gegen Münster ging es um den Einzug ins Halbfinale. Erwartungsgemäß entwickelte sich ein enges und spannendes Spiel, das die Juniorwolves knapp verloren. Die Köpfe blieben ob der guten Leistungen aber oben und mit Siegen gegen Wilhelmshaven und Regensburg sicherten die jungen Spielerinnen und Spieler den fünften Platz.

