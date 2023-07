Frisbee

Erfolgreiche Frisbee-Turniere für die Haunstetter Juniorwolves

Die Junior Wolfes Frisbeemannschaft des TSV Haunstetten wurde in der U14 bayerischer Meister.

Plus U14-Jugendteam wird ungeschlagen bayerischer Meister in der U14. Eine andere Mannschaft freut sich über die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft.

Erfolgreiche Tage für die Frisbeeabteilung des FC Haunstetten. Die Jugendmannschaft des Vereins, die unter dem Namen „Juniorwolves“ startet, sicherte sich gegen vier weitere Mannschaften aus Regensburg und München den bayerischen Meistertitel in der Altersklasse U14. Die acht- bis 13 Jahre alten Spielerinnen und Spieler überzeugten mit starker Laufarbeit in der Defense und schönen Spielzügen bei Scheibenbesitz und gewannen so alle ihre Spiele sicher.

Juniorwolves Haunstetten gehören zu den fairsten Mannschaften

Besonders stolz können die Kinder dabei darauf sein, gemeinsam mit zwei anderen Mannschaften auch noch den Spirit-Preis für die fairste Mannschaft errungen zu haben. Ultimate Frisbee ist ein schneller und besonders fairer Mannschaftssport, in dem Mädchen und Jungs gemeinsam antreten. Ziel des Spiels ist es, die Scheibe mit Pässen nach vorn zu tragen und sie schließlich in der gegnerischen Endzone zu fangen. Laufen darf man mit der Scheibe nicht.

