Augsburger Frisbee-Team gelingt der große Coup

Frisbee wird in Deutschland immer professioneller gespielt. Auch Augsburg ist jetzt erstligareif. Die Werfwölfe des FC Haunstetten sind in die 1. Bundesliga aufgestiegen.

Plus Aufstieg geschafft: Dem Zweitligateam des FC Haunstetten gelingt der direkte Durchmarsch in die erste Liga.

Ein überragender Erfolg gelang dem Ultimate Frisbee Team des FC Haunstetten aus Augsburg: Die Augsburger Werfwölfe setzten sich in der 2. Liga Süd der offenen Spielklasse gegen sieben andere Teams durch und schafften als Aufsteiger den Durchmarsch in die erste Liga. Die Spielgemeinschaft aus Augsburg, Ulm und Kempten setzte sich in neun Spielen zu je 90 Minuten an die Spitze der Tabelle.

Wie bereits am ersten Spielwochenenden im Juni in Ulm, verlief der Start auch am vergangenen Wochenende in Jena zunächst holprig: Nach einer Auftaktniederlage konnte sich das Team aber wieder stabilisieren und die starken Leistungen wurden mit insgesamt sieben Siegen, dem Aufstieg und dem Meistertitel der 2. Liga belohnt.

