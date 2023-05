Fußball

vor 33 Min.

Als Fußballer hat Claus Brandmair eine kuriose Profi-Laufbahn hinter sich

Eine bewegte Vergangenheit mit dem FCA hat Claus Brandmair. Am Sonntag feiert er seinen 70. Geburtstag.

Plus Der Ex-FCA-Spieler Claus Brandmair feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag. Er blickt auf eine Karriere zurück, in der es von ganz oben nach ganz unten ging – und wieder zurück.

Von Herbert Schmoll Artikel anhören Shape

Fußballkarrieren verlaufen nicht immer geradlinig, manchmal nehmen sie einen ungewöhnlichen Verlauf. Wie die kuriose Laufbahn von Claus Brandmair. Die Fußballschuhe hat der ehemalige Verteidiger schon länger aufgegeben, am Sonntag feiert der ehemalige Kapitän und Rekordspieler des FC Augsburg (570 Einsätze) seinen 70. Geburtstag.

Brandmair begann in der Schülermannschaft der DJK Lechhausen und wechselte mit 13 Jahren zum FC Augsburg. Dort übersprang er die B-Jugend, wurde gleich bei den A-Junioren und der ersten Mannschaft eingesetzt. Er war dabei, als der Fusionsklub seine größten Erfolge feierte. An der Seite von Größen wie Willi Miller, Harald Steinhäusler oder Torjäger Karl Obermeier stieg der Jungspund, der einen Ruf als knallharter Verteidiger hatte, 1973 von der Bayernliga in die Regionalliga Süd (zweithöchste Liga) auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen