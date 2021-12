Augsburger Fußball-Kreisligisten haben Vertrauen in ihren Kader

Bei den Augsburger Kreisliga-Mannschaften gibt es zur Winterpause kaum Veränderungen. Der TSV Göggingen ist der bisher erfolgreichste, der TSV Haunstetten liegt auf einem Abstiegsplatz.

An der Tabellenspitze der Fußball Kreisliga Augsburg scheinen klare Verhältnisse zu herrschen. Der TSV Dinkelscherben führt das Feld der 15 Vereine mit 45 Punkten an und scheint sich auf dem Weg in die Bezirksliga nur selbst stoppen zu können. Hartnäckigster Verfolger ist der Kissinger SC, der 39 Zähler auf seinem Konto hat und als Tabellenzweiter momentan den Relegationsplatz einnimmt.

Vier Augsburger Vereine sind noch in der Kreisliga Augsburg am Start

Diese Platzierung hat man beim Tabellendritten TSV Göggingen (32 Punkte) noch nicht ganz abgeschrieben. Die Gögginger sind der erfolgreichste von den noch drei Augsburger Klubs, die in der Eliteliga des Kreises Augsburg an den Start geben. Der TSV Pfersee, der vor vielen Jahren (1972/73) sogar in der damals viertklassigen Landesliga kickte, nimmt als Neuling den vierten Platz ein, der FC Haunstetten überwintert auf Abstiegsplatz 14.

Nur der TSV Pfersee wird noch einmal auf dem Transfermarkt tätig

Mit Neuzugängen hielten sich die Augsburger Kreisligisten weitgehend zurück, dennoch gibt es einige Veränderungen. So wurden beim TSV Pfersee Abteilungsleiter Metin Sen und der sportliche Leiter Volkan Cantürk nochmals auf dem Transfermarkt tätig. Sie lotsten Torhüter Michael Linhardt (DJK Lechhausen) und Feldspieler Andreas Kratzer (TSV Aindling) zum Traditionsklub. Der FC Haunstetten hat bereits seit Anfang November mit Johannes Georgs einen neuen Trainer. In der Winterpause schlossen sich zudem Benedikt Steinmetz (TG Viktoria), Ismail Sungur und Burak Gündüz (beide Türkspor) dem FCH an.

