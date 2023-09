TSV Schwaben Augsburg spielt im Bayernliga-Derby wie entfesselt auf

Plus Das Team von Spielertrainer Matthias Ostrzolek hat den Lokalrivalen Türkspor Augsburg in allen Bereichen im Griff und stürmt zu einem 7:1-Kantersieg.

Servet Bozdag gilt als ausgesprochener Fußballexperte. Der 52-jährge war bei Türkspor Augsburg viele Jahre als Spieler, Trainer und in der sportlichen Leitung tätig. Er gilt als "Mister Türkspor". Vor dem Augsburger Stadtderby der Bayernliga Süd gegen den TSV Schwaben Augsburg zeigte er sich zuversichtlich. "Wir gewinnen heute das Spiel", sagte Bozdag.

Doch mit dieser Prognose lag er diesmal weit daneben. Denn die Violetten von der nur zehn Minuten entfernten Stauffenbergstraße spielten am Sonntagmittag groß auf, deklassierten die Türken förmlich und spielten einen grandiosen 7:1-Sieg heraus. Damit bleiben die Schützlinge von Spielertrainer Matthias Ostrzolek auf Tuchfühlung zur Bayernliga-Tabellenspitze, während sich Türkspor nach acht Begegnungen ohne Sieg erstmal nach unten orientieren muss.