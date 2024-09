Türkspor Augsburg braucht kühle Köpfe

Die deutliche 0:3-Niederlage beim SV Kirchanschöring in der Vorwoche hat man beim Fußball-Bayernligisten Türkspor Augsburg mittlerweile abgehakt. Das Ergebnis kam zwar aufgrund der Erfolgsserie der Augsburger zuletzt ziemlich überraschend, jedoch möchte Cheftrainer Ajet Abazi die Pleite auch nicht zu hoch hängen. „Wir haben es natürlich gemeinsam besprochen. An dem Tag kam entscheidend dazu, dass mehrere Leistungsträger von uns nicht gut drauf waren. Das hat uns das Leben dann schwer gemacht.“ Nach dem Rückstand und mit den hohen Temperaturen sei es nicht leichter geworden, auch wenn man das bei Türkspor keinesfalls als Ausrede verwenden möchte.

Nun steht das nächste Heimspiel gegen den TSV Rain am Sonntag (15 Uhr) auf dem Programm. Türkspor, aktuell auf Tabellenplatz vier, möchte dort wieder an die guten Spiele dieser Saison anknüpfen. „Wir werden wieder unsere Chancen bekommen. Diese müssen wir eben so nutzen, wie wir es schon einige Male diese Spielzeit getan haben“, betont Abazi.

Mit dem TSV Rain wartet ein starker Gegner auf Türkspor Augsburg

Dabei warnt er ausdrücklich vor dem kommenden Gegner, schließlich habe Rain sich stabilisiert und zwei der vergangenen drei Partien gewonnen. „In dieser Liga ist es in keinem Spiel leicht. Rain hat auch schon gegen Schalding gewonnen“, sagt der Türkspor-Coach. Der TSV brachte zuletzt wieder Konstanz in seine Leistungen, nachdem die ersten fünf Spiele – wenngleich auch teilweise unglücklich – alle verloren gingen. Nun hat sich die Mannschaft von Sven Zurawka zumindest einmal aus dem Tabellenkeller befreit.

Türkspor Augsburg stellt bisher den besten Angriff der Bayernliga Süd

Vor dem Abschlusstraining am Freitag erklärte der Trainer der Augsburger, dass es bei seinem Team noch personell ein, zwei Fragezeichen gebe. Namen wollte Abazi keine nennen – vielmehr verwies er auf den breiten Kader, den er in dieser Saison zur Verfügung hat. „Wir sind sehr gut aufgestellt und haben schon in den ersten Spielen bemerkt, dass wir von der Bank aus ohne Probleme gute Leute bringen können“, sagt Abazi. Die Augsburger, die vor dem Spieltag nach wie vor den besten Angriff der Bayernliga Süd stellen, könnten mit drei Punkten gegen die Tillystädter weiter im Spitzenfeld der Liga bleiben.