Bundesliga-Coach Jess Thorup sieht einen Sieg des FCA II

Plus Der FCA II schließt seine englische Woche mit einem 3:1-Erfolg gegen Wacker Burghausen ab. Dabei gibt es prominenten Besuch auf der Tribüne im Rosenaustadion.

Drei Spiele, sieben Punkte. Die U23 des FC Augsburg schloss die englische Woche in der Fußball-Regionalliga Bayern mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Wacker Burghausen ab und verschaffte sich damit Luft auf einen Relegationsplatz in der Königsklasse des Freistaates. Ein positives Fazit zog Trainer Tobias Strobl: "Ein über 90 Minuten konstant gutes Spiel von uns."

Von Beginn der Begegnung an hatten die Hausherren das Heft in der Hand, und dank der Mithilfe des Pfostens wurden Wacker-Keeper Markus Schöller und sein Team schon nach zehn Minuten (Kopfball: Japau) vor einem Rückstand bewahrt. Fünf Minuten später war der Schlussmann aber machtlos, Daniel Hausmann schob zur 1:0-Führung für die Hausherren ein. Kurios der Burghausener Ausgleich. Einen eigentlich harmlosen Rückpass von David Deger konnte Torhüter Marcel Lubik nicht stoppen, und der Ball rollte zum 1:1 ins Netz.