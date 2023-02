Erdbeben in der Türkei: Beim FC Öz Akdeniz wird Fußball zur Nebensache

Die Fußballer des FC Öz Akdeniz Augsburg sind vom Erdbeben in der Türkei schwer betroffen, Tote und Verletzte gab es in deren Familien. Um zu helfen, haben sie sich eine besondere Aktion überlegt.

Wenn Cengiz Tuncer über die Folgen des Erdbebens in der Türkei spricht, wird seine Stimme brüchig. "Wir haben in der Großfamilie 14 Tote, viele Verletzte", schildert der Fußball-Abteilungsleiter des FC Öz Akdeniz Augsburg seine persönliche Betroffenheit. So wie ihm geht es nahezu allen seinen Vereinskollegen beim A-Klassisten, Spielern wie Trainern und Funktionären.

Beim FC Öz Akdeniz Augsburg wurden schnell Kleider- und Geldspenden gesammelt

Die meisten von ihnen stammen unmittelbar aus der Provinz Hatay, dem Zentrum des Bebens. "90 Prozent unserer Clubmitglieder kommen von dort. Jeder beklagt in der Familie Tote oder Verletzte. Das hat uns alle tief betroffen", sagt Tuncer, der selbst seit 1974 in Deutschland lebt.

Sein Heimatort, aber auch die Bezirkshauptstadt Antakya, alles sei zu 80 Prozent zerstört. Gerade auch die Nachbeben hätten weiteren schweren Schaden verursacht, erzählt er, geschockt von den "schrecklichen Bildern", die derzeit um die Welt gehen. Deshalb hat man sich bei Öz Akdeniz zusammengetan, um nicht nur mit schnellen, individuell organisierten Kleider- und Geldspenden zu helfen, sondern auch den Fußball zu nutzen, um auf die Lage in der Türkei aufmerksam zu machen.

FC Öz Akdeniz spielt den Rest der Saison mit besonderen Ziffern-Trikots

Die beiden sportlichen Leiter Emre Darici und Baykul Gürlek hatten dann die Idee, ihre Fußballer für den Rest der Saison mit speziellen Rückennummern auflaufen zu lassen - mit den Kfz.-Kennzeichen der vom Erdbeben betroffenen Provinzen. So steht die 31 für die Provinz Hatay, die 46 für die Provinz Kahramanmaras und die 24 für die Provinz Erzincan. "Wir wollten nicht nur mit Trauerflor spielen, sondern mit diesen besonderen Trikots unsere Trauer bekunden und ein Zeichen setzen, dass diese Provinzen besonders schwer betroffen sind. Die Trikots werden am Ende der Saison meistbietend verkauft und das Geld geht an die Erdbebenopfer", berichtete Tuncer.

Cengiz Tuncer ist Abteilungsleiter beim Fußball-A-Klassisten FC Öz Akdeniz. Seit 1974 lebt er in Deutschland. Er und seine Familie sind vom Erdbeben in der Türkei schwer betroffen. Foto: Andreas Lode

Trotz der Hilfsaktion fällt es der Mannschaft von Öz Akdeniz derzeit schwer, sich auf den Sport und die nun laufende Vorbereitung auf die restliche Saison zu konzentrieren, die am 19. März fortgesetzt wird. Dabei hätte das Team beste Chancen, den angestrebten Wiederaufstieg in die Kreisklasse zu schaffen. Doch die Gedanken im Verein drehen sich um andere Dinge.

"Der Vater eines Spielers konnte sich aus den Trümmern retten und ist nun mittlerweile in Deutschland, aber er ist mental ein Wrack. Da kann sich der Sohn doch nicht auf den Fußball konzentrieren", weiß Tuncer um die schwierige Situation jedes einzelnen Spielers, auch wenn er sieht, dass der "Fußball den Vorteil hat, dass man vielleicht mal für 90 Minuten abschalten kann".

Drei türkische Fußballvereine aus Augsburg planen ein Benefiz-Turnier

Vorrang hat bei Öz Akdeniz trotzdem anderes. Deshalb planen Tuncer, Gürlek, Darici und Co. nun gemeinsam mit den Verantwortlichen von zwei weiteren türkischen Fußballvereinen in Augsburg am übernächsten Wochenende ein Benefizturnier. Der Erlös soll ebenfalls an die Erdbebenopfer gehen. Auch mit dieser Aktion wollen die türkischen Fußballer ein Signal senden. Cengiz Tuncer sagt: "Wir hoffen sehr, dass auch die Bevölkerung hier die Menschen in der Türkei mit Geldspenden über die Malteser oder das Rote Kreuz unterstützt."