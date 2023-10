FC Augsburg II sucht nach zwei Niederlagen nach seiner Form

In der Regionalliga Bayern hat die U23 des FC Augsburg eine undankbare Aufgabe vor sich. Beim TSV Buchbach sollte er möglichst gewinnen, um nicht in die Gefahrenzone abzurutschen.

Vor gut einer Woche sah es noch ganz danach aus, als sollte die zweite Fußball-Mannschaft des FC Augsburg ohne größere Sorgen die restlichen Regionalliga-Spiele im Herbst absolvieren können. Mit einem glänzend herausgespielten 5:0-Sieg gegen den TSV Aubstadt setzte das Team von Trainer Tobias Strobl ein Ausrufezeichen, der Vorsprung auf die Relegationsplätze betrug sechs Punkte. Doch zwei Niederlagen in Ansbach (0:1) und gegen Aschaffenburg (1:2) haben die Lage etwas verändert, das Polster auf die gefährlichen Ränge ist auf vier Zähler geschrumpft.

Unter diesem Aspekt stehen die Fuggerstädter am Sonntag (14 Uhr) beim beinahe schon abgeschlagenen Schlusslicht TSV Buchbach (4 Zähler) schon etwas unter Druck. Vor allen Dingen der Auftritt nach der Pause gegen die Viktoria aus Aschaffenburg gibt Rätsel auf. "Aschaffenburg hat insgesamt verdient gewonnen, weil der Unterschied in unserer Leistung zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit einfach zu groß war, in der zweiten Hälfte sind wir komplett auseinandergefallen", erklärte der Augsburger Coach während der Woche. Dies sollte sich nun am Sonntag im oberbayerischen Hinterland nicht wiederholen.

Für die gastgebenden Buchbacher, die von Regionalliga Rekordspieler Aleksandro Petrovic trainiert werden, ist die Partie gegen den FCA II schon so etwas wie die letzte Chance, den Kontakt zum rettenden Ufer zu verkürzen. Der FCA muss in dieser Partie ohne Innenverteidiger Lukas Aigner auskommen. Der 27-jährige Führungsspieler ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. (oll)