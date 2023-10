Fußball

FCA-Trainer Strobl: "Aufgetreten wie eine Nachwuchstruppe"

Tobias Strobl, der Trainer des FC Augsburg II, war mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Ansbach überhaupt nicht einverstanden.

Von Herbert Schmoll

Der FC Augsburg II wird in der Regionalliga Bayern gegen die SpVgg Ansbach auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Bereits am Dienstag steht ein Heimspiel im Rosenaustadion an.

Eine Woche nach dem glanzvollen 5:0-Sieg gegen den TSV Aubstadt ist die zweite Mannschaft des FC Augsburg wieder knallhart auf dem harten Boden der Regionalliga-Tatsachen gelandet. Beim Kellerkind SpVgg Ansbach verloren die Fußballer nach einem enttäuschenden Auftritt mit 0:1. "Einige unserer Spieler haben gemeint, es geht alles wie von selbst", kritisierte FCA-Trainer Tobias Strobl die Seinen nach der Pleite in Mittelfranken. Er fügte hinzu: "Wir sind wieder aufgetreten wie eine Nachwuchstruppe, und so gibt es halt nichts zu gewinnen." Insgesamt war es ein verdienter Sieg für die Hausherren. Der Gast verbuchte zwar mehr Ballbesitz, fand gegen die kompakte Hintermannschaft der Ansbacher allerdings kaum ein Rezept. Die beste Möglichkeit verbuchten die Augsburger nach einer knappen halben Stunde. Nach einem Eckball kam Lukas Aigner zum Torschuss, doch Ansbachs Keeper Sebastian Heid hielt seinen Kasten mit einer tollen Parade sauber. Bereits nach 33 Minuten fiel das Tor des Tages für die Gastgeber durch Niklas Seefried. Nach der Pause vergaben die Ansbacher erneut durch Seefried die vorzeitige Entscheidung. So blieb der Bundesliga-Nachwuchs aus Augsburg bis zum Schluss im Spiel, der Ausgleich wollte dem Strobl-Team aber nicht mehr gelingen. Bereits am Dienstag (14 Uhr/Rosenaustadion) geht es für den FCA II (12. Platz/15 Punkte) weiter. Da kommt der SV Viktoria Aschaffenburg (10. Platz/17 Punkte) an die Wertach. Kapitän der Unterfranken ist Benjamin Baier, der Bruder des ehemaligen FCA-Profis Daniel Baier. (oll) FC Augsburg II Lubik – Bell, Haimerl, Aigner, Taseski (46. Reinelt) – Deger – Kaube (72. Rathgeber), Hofgärtner, Zehnter, Hausmann (80. Ehrlich) – Japaur Tor 1:0 N. Seefried (33.) Schiedsrichter Dotzel (Heidenfald) Zuschauer 835

