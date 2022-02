Fußball

vor 3 Min.

Fußballer des TSV Schwaben Augsburg sehnen Wiederanpfiff herbei

Plus Fußball-Bayernligist TSV Schwaben bestreitet erstes Punktspiel seit dem 20. November 2021. Mit Regensburg kommt allerdings ein starker Gegner.

Von Herbert Schmoll

Exakt am 20. November 2021 schnürten die Fußballer zuletzt in der Bayernliga Süd ihre Stiefel. Am Samstag (13.30 Uhr/Ernst-Lehner-Stadion) endet für den TSV 1847 Schwaben Augsburg mit dem Heimspiel gegen den SSV Regensburg II die Winterpause. Seit dem 15. Januar bereiten sich die Kicker auf die Frühjahrsrunde vor. Trainiert wurde in den vergangenen Wochen auf dem Kunstrasenplatz in Gersthofen und auf dem Naturrasen der Sportanlage Süd.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen