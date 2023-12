Futsal: Die ersten sechs Endrunden-Teilnehmer stehen fest

Die ersten sechs Teilnehmer für die Hallenfußball-Endrunde in der Stadt Augsburg und dem Landkreis Aichach-Friedberg am 29. Dezember in Dasing stehen fest. Vier Augsburger Teams sind bisher dabei

In der Vorrunde eins in Friedberg setzten sich die beiden Bezirksligisten FC Stätzling und SV Mering durch. Im Finale besiegten die Stätzlinger den SV Mering nach Strafstoßschießen mit 6:4, doch auch die Meringer zogen in die Finalrunde ein. In den Halbfinals kam für den TSV Friedberg und den SV Wulfertshausen das Aus. Bereits nach den Gruppenspielen mussten der BC Rinnenthal und die SF Friedberg die Koffer packen.

Dieses Schicksal ereilte im zweiten Friedberger Turnier DAKV Atdheu, den SV Bergheim und den FC Haunstetten. Finalfahrkarten sicherten sich Bezirksligist TSV Haunstetten und der FC Öz Akdeniz, die sich in den Halbfinals gegen den TSV Firnhaberau und die MBB SG durchsetzten. Das Endspiel gewann Öz Akdeniz mit 6:2 gegen den TSV Haunstetten.

Bei der Veranstaltung in Königsbrunn hatten Türkspor Augsburg und der FC Alba (8:0) die Nase vorne. Dort zogen der FC Tur Abdin und die TSG Augsburg ins Halbfinale ein. Bereits nach den Gruppenspielen traten die DJK Hochzoll und die TSG Hochzoll die Heimfahrt an. Das letzte Vorrundenturnier findet am kommenden Freitag (22. Dezember/18 Uhr) in Dasing statt.

Für die Endrunde haben sich bisher qualifiziert: FC Stätzling, SV Mering, TSV Haunstetten, FC Öz Akdeniz, Türkspor und FC Alba.