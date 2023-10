Gegen den TSV Rain zurück in die Erfolgsspur

Bislang ist der TSV Schwaben Augsburg mit der Ausbeute in der Englischen Woche nicht zufrieden. Im Heimspiel gegen den TSV Rain möchte der Klub Platz zwei in der Bayernliga festigen.

Zwei Spiele, ein Punkt. Mit dieser Ausbeute konnten die Bayernligafußballer des TSV Schwaben Augsburg nach der 1:2-Niederlage bei der U23 des TSV 1860 München und dem 2:2-Remis gegen den TSV Kottern nicht zufrieden sein. "Das sind wir auch nicht", gab Spielertrainer Matthias Ostrzolek nach dem zweiten Spiel in der Englischen Woche zu. Trotzdem sei die Stimmung im Team weiterhin sehr gut, "schließlich konnten wir nicht davon ausgehen, dass wir bis zur Winterpause alle Spiele gewinnen". Am Samstag steht nun das Heimspiel gegen den TSV Rain auf dem Programm (14 Uhr/Ernst-Lehner-Stadion). Dabei soll es gegen den Lokalrivalen aus der Blumenstadt wieder einen Heimsieg geben.

TSV Schwaben Augsburg auf Platz zwei in der Fußball-Bayernliga

Dabei war die Leistung im Heimspiel gegen den TSV Kottern durchaus in Ordnung. "Das Unentschieden war am Ende auch gerecht", erklärte der Sportliche Leiter Benjamin Schmoll, der wie auch Ostrzolek und Manager Max Wuschek wegen der drei in den beiden Partien verschossenen Elfmetern etwas haderte. Vorwürfe würden allerdings den Fehlschützen Gail, Achatz und Kurz nicht gemacht. Denn die Ausgangsposition für die Schwaben bleibt immer noch sehr gut. Sie nehmen mit 30 Punkten den zweiten Tabellenplatz ein, der Rückstand auf Spitzenreiter TSV Landsberg beträgt nur drei Punkte. "Es gibt keinen Grund, um schwarzzumalen", sagt Wuschek.

Personell gibt es vor der Partie gegen den TSV Rain allerdings das eine oder andere Fragezeichen. Havolli verletzte sich gegen die Allgäuer aus Kottern an der Schulter, sein Einsatz dürfte ausgeschlossen sein. Benedikt Krug machen Probleme mit der Muskulatur zu schaffen. Bei ihm hoffen die Augsburger, dass er bis Samstag wieder fit wird.