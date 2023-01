Helmut Hallers Zeit mit Pelé am Strand von Riccione

Plus Das Augsburger Fußball-Idol Helmut Haller war mit dem brasilianischen Weltstar Pelé befreundet. Es gab aber auch andere Kontakte nach Augsburg.

Wenn man sich mit Helmut Haller über Fußball im Allgemeinen und über Pelé im Besonderen unterhielt, dann begannen dessen Augen stets zu funkeln. "Er war der beste Fußballer aller Zeiten, er war komplett“, schwärmte der 2012 im Alter von 73 Jahren verstorbene Augsburger Fußballstar, "trotz eines Maradonas, Beckenbauers oder Eusebios“.