Höhenflug des TSV Schwaben Augsburg in der Bayernliga vorerst gestoppt

Gegen den Drittliga-Unterbau des TSV 1860 München legt der Tabellenzweite einen schwachen Auftritt hin. Unter anderem verschießt er zwei Strafstöße.

Im 13. Saisonspiel hat es den TSV Schwaben wieder erwischt. In Gilching unterlagen die Augsburger im Spiel der Bayernliga Süd gegen die zweite Garnitur des TSV 1860 München mit 1:2. Nach sieben Siegen in Serie war dies die zweite Niederlage in dieser Saison. "Wir waren nicht konzentriert und konsequent genug", resümierte ein enttäuschter Schwaben-Co-Trainer Roland Bahl nach spannenden, aber beileibe nicht überzeugenden 90 Minuten der Gäste aus Schwaben.

Der Tabellenzweite ließ vor den Toren der Landeshauptstadt fast alles vermissen, war die Mannschaft in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hatte. Schon der Beginn war sehr verhalten, die kleinen Löwen zeigten sich bissiger als die Schwabenritter, die bei einem Pfostenschuss der Münchner Glück hatten. Dann schien jedoch alles seinen erwarteten Gang zu gehen. Löwen-Spieler Philip Kuhn foulte Kilian Pittrich im Strafraum, doch Simon Gail scheiterte mit dem fälligen Strafstoß am ausgezeichneten Löwen-Keeper Max Rothdauscher.

Wer solche Möglichkeiten nicht nutzt, der wird bestraft. Die 1860er gingen nach einer halben Stunde durch Samir Neziri 1:0 in Führung. Noch vor der Pause sah der Jung-Löwe Kuhn Gelb-Rot, doch in Unterzahl gelang den Hausherren durch Leon Tutic das 2:0 (54.). Die Münchner standen fortan sicher in der Abwehr und spielten mit allen Mitteln auf Zeit. Die Ersatzbälle wurden vom Mannschaftsbetreuer weggeräumt, nur ein einziger Spielball stand im weitläufigen Rund noch zur Verfügung. Und wenn dieser im Aus war, dauerte es stets eine gefühlte Ewigkeit, bis die Kugel wieder auf den Rasen kam. Doch auch wenn das Spielgerät auf dem Rasen rollte, fiel den Schwaben nichts Vernünftiges mehr ein.

Bis zur 88. Minute. Da deutete der Regelhüter aus dem Allgäu vor dem Löwen-Kasten wegen eines Fouls erneut auf den Strafstoßpunkt. Auch Simon Achatz scheiterte an Max Rothdauscher, bugsierte den Ball aber im Nachsetzen zum 1:2 über die Linie. Doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr, die offensiven Aktionen der Violetten waren viel zu fahrig und ungenau.

Am Dienstag (14 Uhr) geht es für die Augsburger schon weiter. Da empfängt das Team von Spielertrainer Matthias Ostrzolek im schwäbischen Derby den Tabellensechsten TSV Kottern. Co-Trainer Bahl: "Da müssen und werden wir uns wieder steigern."

TSV Schwaben Schmidt - Pittrich (46. Dell Schiava), Krug, Ostrzolek, Ruisinger (78. Ruisinger) - Greisel, Gail (57. Rauscher) - Heiß (46. Heiß), Kurz, Diowo (57. Leib) - Greppmeir Tore: 1:0 Neziri (31.), 2:0 Tutic (54.) 2:1 Achatz (88.) Schiedsrichter Wörz (Friesenried) Zuschauer: 30