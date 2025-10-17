Was passiert im Fall von Relegationsspielen?

Nach dem Derby vor Wochenfrist vor über 1800 Besuchern und dem 1:0-Sieg der U23 des FCA gegen den TSV Schwaben ist bei den beiden Augsburger Fußball-Regionalligisten wieder der Alltag eingekehrt. Am Samstag (14 Uhr) haben beide Klubs wieder heikle Aufgaben vor der Brust. Der FCA II (Platz 15/11 Punkte) hat den TSV Buchbach (11 Platz/15 Punkte) zu Gast, die Schwaben (Platz 18/4 Punkte) treten bei der SpVgg Ansbach (Platz 10/16 Zähler) an.

In beiden Vereinen wurde während der Woche über die Genehmigung der Stadt für die Benutzung des Rosenaustadions durch die American Footballer der Centurions diskutiert. Für Claus Schromm, Sportlicher Leiter des FCA-Nachwuchsleistungszentrum (NLZ), ist das Ganze kein Problem: „Die Footballer sind ein städtischer Verein und haben das gleiche Recht, die Rosenau zu benutzen, wie wir und die Schwaben.“ Schromm geht auch davon aus, dass eine mögliche Dreifachnutzung der Anlage durch eine entsprechende intensive Rasenpflege erfolgt.

TSV Schwaben Augsburg befürchtet Überschneidungen bei Spielterminen

Ähnlich sieht es auch Schwaben-Sportchef Max Wuschek, der allerdings auch zu bedenken gibt, dass es durchaus zu Überschneidungen bei den Spielterminen kommen könnte: „Klar, wollen die Centurions erst nach dem Ende der Fußballsaison, Ende Mai, in die Rosenau. Doch was passiert, wenn wir oder der FCA am Saisonende in die Relegation müssen?“

Doch momentan gilt das Hauptaugenmerk der Kicker beider Klubs dem Wochenende. Mit dem letztjährigen Vizemeister aus Buchbach wartet auch die Bundesliga-Nachwuchsspieler ein unangenehmer Kontrahent. Die Gastgeber müssen immer noch auf acht verletzte Akteure verzichten, Trainer Markus Feulner ist indes froh, dass Abwehrspieler Taseski nach seinem Kreuzbandriss und langer Reha wieder zur Verfügung steht.

Spielertrainer Matthias Ostrzolek ist wieder dabei

Bei den Violetten ist in Franken der zuletzt gesperrte Spielertrainer Matthias Ostrzolek wieder dabei. Nicht spielen dürfen dagegen nach ihren fünften Gelben Karte Maxi Heiß und Lukas Ramser. Fraglich ist allerdings noch der Einsatz der angeschlagenen Levis Schober und Basti Kurz. Mit Jonas Greppmeir und Kapitän Greisel fehlen bis zum Jahresende noch weitere Leistungsträger. Trotzdem, Max Wuschek hat sein Team noch lange nicht aufgegeben. „Vielleicht geling uns ja in Ansbach eine Überraschung.“ Eigentlich wäre diese dringend nötig.