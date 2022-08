Schwaben gewinnen Schwaben-Derby gegen Türkspor

Dem TSV Schwaben gelingt ein 4:2-Erfolg gegen Schlusslicht Türkspor Augsburg. Dabei ist besonders ein Punkt entscheidend.

Der TSV Schwaben Augsburg hat am Sonntagnachmittag das Augsburger Bayernliga-Derby für sich entschieden. Die Partie zwischen Türkspor Augsburg und den Schwaben endete 2:4 (2:1). Der Tabellenletzte Türkspor spielte dabei lange Zeit gut mit, ließ aber auch konditionell stark nach. Ein Doppelschlag nach der Pause brachte die im Vorfeld favorisierten Gäste auf die Siegerstraße.

Das Spiel in Haunstetten begann rasant und der Außenseiter ging in Führung. Ihor Yaravoi köpfte eine Flanke von Turgay Karvar zum 1:0 ein (6.). Lange hielt die Führung des Tabellenletzten allerdings nicht an. Dennis Ruisinger tanzte sich auf der linken Seite durch und fand mit seiner Flanke am zweiten Pfosten Simon Achatz, der sträflich frei aus kurzer Distanz zum 1:1 traf (12.). Schwaben-Keeper Rösch musste in der 18. Minute gegen den heranstürmenden Jeton Abazi retten. Nach unterhaltsamen 20 Minuten flachte die Partie etwas ab. Kurz vor der Pause ging Türkspor wieder in Führung. Emre Arik scheiterte zunächst am Pfosten, Abazi staubte dann zum nicht unverdienten 2:1 ab (40.).

TSV Schwaben spielt konditionelle Überlegenheit aus

Der TSV Schwaben zeigte mit Wiederanpfiff schnell eine deutliche Reaktion auf den schwachen Auftritt in der ersten Halbzeit. Bastian Kurz kam im Strafraum an das Spielgerät und traf zum 2:2 (50.). Nach einer Ecke gelang den Gästen sogar der Doppelschlag. Nikola Aracic brachte die Schwaben erstmals mit 3:2 in Führung (53.). Die Mannschaft von Trainer Janos Radoki war nun überlegen, während beim Bayernliga-Schlusslicht wieder zunehmend Unsicherheiten aufkamen. Die erste gute Gelegenheit für die Gastgeber im zweiten Durchgang zwang Rösch zu einer Glanzparade. Katanic zog aus 30 Metern ab. Rösch lenkte den Ball noch spektakulär über die Latte (76.). Die Entscheidung fiel dann nach der 90. Minute. Kurz umkurvte bei einem Konter den weit herausgeeilten Torhüter Batuhan Tepe und erzielte mit dem Abpfiff das 4:2.

Servet Bozdag, der Trainer Damir Suljanovic bei Türkspor vertrat, sagte nach der Partie: "Wir haben gut angefangen, aber auch nach der Halbzeit nicht gut genug mitgehalten. Am Ende sind wir fast 30 Minuten hinterhergelaufen, weil die Schwaben fitter waren. Das hat man eben auch gesehen." Auf der Gegenseite freute sich dagegen Schwabens Trainer Janos Radoki, der zur Halbzeit wohl die richtigen Worte gefunden hatte. "Wir wollten uns nicht dem verschleppenden Stil von Türkspor anpassen. Das haben wir uns eigentlich von Anfang an vorgenommen." Das Tempo und die Intensität hätten eine wesentliche Rolle gespielt, warum seine Mannschaft am Ende auch gewonnen habe, so Radoki. "Damit hatte Türkspor auch Probleme, das wussten wir."

Türkspor Tepe – Karvar (67. Knezic), Blinov, Biermann – Goia, Aydin (59. Dipalo), Yaravoi, Mitterhuber, Katanic – E. Arik, Abazi (70. Inan)

TSV Schwaben Rösch – Gail, Krug, Aracic, Ruisinger – Achatz (73. D’Almeida), Heiß (67. Kümmerle), Greisel, Zupur (46. Luburic) – Kania (78. Fackler-Stamm), Kurz

Tore 1:0 Yaravoi (6.), 1:1 Achatz (12.), 2:1 Abazi (40.), 2:2 Kurz (50.), 2:3 Aracic (53.), 2:4 Kurz (90.+2)