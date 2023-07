Fußball

Schwaben-Mädchen: "Wenn wir gegen Jungs Fußball spielen, werden wir besser"

Plus Die D-Jugend-Fußballerinnen des TSV Schwaben Augsburg spielen im Punktspielbetrieb ausschließlich gegen Bubenmannschaften. Das verstärkt ihren Ehrgeiz.

Von Andrea Bogenreuther

Die erste Frauenfußballmannschaft beim TSV Schwaben Augsburg wurde vor mehr als 50 Jahren ins Leben gerufen, und seitdem hat sich der Verein zu einer erfolgreichen und über Schwabens Grenzen hinaus bekannten Kaderschmiede für weibliche Talente entwickelt. Aktuell hat der TSV Schwaben nicht nur drei Frauenmannschaften, darunter die Erste in der Bayernliga, sondern auch acht Teams von den G- bis zu den B-Juniorinnen im Spielbetrieb. Zur D-Jugend gehören Luana Arabia, Laura Lehnert, Sarah Schmid und Fiona Ademi, die von ihrem Hobby restlos begeistert sind und in ihrer Freizeit viele Stunden auf dem Fußballplatz verbringen.

Schließlich liebäugelt die ein oder andere schon damit, später vielleicht in den Profi- oder Halbprofi-Bereich aufzusteigen. So wie Laura Lehnert, die fünfmal die Woche trainiert – zweimal im Verein, zweimal in der Schule und einmal in einem Sondertraining. „Mittlerweile geht es richtig gut“, freut sich die Zwölfjährige über ihre Fortschritte. „Wenn ich in der Schule mitbolze, finden die Jungs das voll cool“, erzählt sie, „und auch meine Freunde unterstützen mich dabei.“

