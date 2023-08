Fußball

TSV Schwaben Augsburg wird von der Gewitterfront ausgebootet

Nichts ging mehr: In der 82. Minute brach Schiedsrichter Thomas Gscheidl wegen des heftigen Gewitters über Augsburg die Partie zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und dem TSV Landsberg beim Stand von 2:1 für das Team von Matthias Ostrzolek (hinten) ab.

Plus Augsburger liegen im Bayernliga-Spiel gegen Landsberg bereits mit 2:1 in Führung, doch aufgrund des heftigen Orkans bricht der Schiedsrichter die Partie in der 82. Minute ab.

Die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwaben Augsburg waren am Samstagnachmittag gerade auf dem besten Wege, den favorisierten TSV Landsberg zu besiegen und damit ihren dritten Heim-Dreier in Folge zu landen. Doch dann wurden sie durch die große Gewitterfront ausgebremst, die in Augsburg und der Region für viel Verwüstung sorgte.

Weil die Regenflut zunehmend stärker wurde, entschied sich Schiedsrichter Thomas Gscheidl (SV Weiherhof) nach 82 Minuten zunächst für eine Spielunterbrechung. Doch durch die Menge der Regenfälle wurde der Platz im Ernst-Lehner-Stadion immer unbespielbarer, sodass das er schließlich auf einen Komplettabbruch entschied. „Dieser Umstand ist natürlich ärgerlich für uns, doch das ist höhere Gewalt, wogegen wir nichts machen können“, meinte Schwabens Sportdirektor Max Wuschek zu den unglücklichen Umständen.

