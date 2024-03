TSV Schwaben ist alleiniger Tabellenführer

Der Start in die Frühjahrsrunde ist dem TSV Schwaben Augsburg gelungen. Im schwäbischen Derby der Bayernliga Süd siegten die Violetten beim FC Gundelfingen mit 1:0.

Spiele in Gundelfingen waren für die Schwaben seit vielen Jahren nicht von Erfolg gekrönt. Der letzte Sieg an der Donau datierte vom 18. Oktober 1997. Durch zwei Treffer von Steffen Adomeit gewannen die Augsburger damals mit 2:0. Den vorletzten Erfolg im Schwabenstadion musste man noch weit tiefer im Archiv suchen. Das war im August 1975. 3:2 für den TSV lautete der Endstand. Legenden wie Peter Reißner, Hans Ritter oder Siggi Wengenmayr trafen für die Schwabenritter . Die sich über die drei Punkte am Samstag natürlich riesig freuten. „Der Sieg war verdient,“ bilanzierte Spielertrainer Matthias Ostrzolek, der anfügte: „Spielerisch können wir sicher noch zulegen, kämpferisch war unsere Leistung top.“ Gerade vor der Pause waren die Gäste die klar bessere Mannschaft. Wobei die Gastgeber nach 15 Minuten durch Jonas Schneider eine dicke Möglichkeit vergaben. Anschließend dominierte der Tabellenführer, der durch Simon Achatz das Aluminium traf. In der 40. Minute dann die Führung für die Augsburger durch Jonas Greppmeir. Nach der Pause dominierten die Gäste zwar weiter, wirkten aber insgesamt nicht so souverän wie im ersten Abschnitt.

TSV Schwaben Schmidt - Della Schiava, Gerlspeck, Ostrzolek, Ruisinger (59. Krug) - Bischofberger, Greisel - Gail (73. Fackler-Stamm), Achatz (86. Öztürk), Kurz (73. Pittrich), - Greppmeir (86. Havolli). - Tor 0:1 Greppmeir (40.) – Schiedsrichter Treiber (Neuburg) – Zuschauer 430