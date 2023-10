Türkspor Augsburg beendet die Sieglosserie

Nach einer gefühlten Ewigkeit gewinnt Türkspor Augsburg in der Bayernliga. 13 Ligapartien lang musste die Mannschaft warten, ehe sie gegen den FC Ismaning einen Erfolg landete.

Türkspor Augsburg hat am Sonntagnachmittag einen Befreiungsschlag gelandet und mit 3:0 (1:0) verdient gegen den FC Ismaning gewonnen. Damit feierte der Fußball-Bayernligist den ersten Heimsieg der Saison und beendete zudem die Negativserie von 13 sieglosen Partien.

Die Begegnung war in der ersten Halbzeit über weite Strecken ausgeglichen. In der 33. Minute waren es dann die Gastgeber, die kurios das erste Tor machten: Emre Kurts langer Schlag in die Hälfte des FCI wurde immer länger, Gästeverteidiger Jobst wollte den Ball zu seinem eigenen Torwart zurückköpfen. Zeisel stand allerdings zu weit vor seinem Kasten und das Spielgerät ging über ihn hinweg ins Tor.

Abazi trifft per Strafstoß zum 3:0 für Türkspor Augsburg

Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich Türkspor ungewohnt effizient vor dem gegnerischen Gehäuse. Cakin setzte sich mit viel Tempo auf der linken Seite durch, zog in den Sechzehner und erzielte das 2:0 (55.). Für Ismaning ging an diesem Nachmittag wenig zusammen. Nachdem Karvar im Strafraum gefoult wurde, versenkte Abazi den fälligen Strafstoß und baute die Führung auf 3:0 aus (63.). Danach war bei beiden Mannschaften die Luft raus. Türkspor versiebte sogar noch mehrere Möglichkeiten, um das Resultat weiter in die Höhe zu schrauben. Durch den Sieg kletterte Türkspor um einen Platz in der Tabelle auf Rang 16.

Türkspor Tepe – Demir, Kurt, Redier – Fidan (89. Halilovic), Aydin, Yaravoi (89. Turan), Krachtus, Cakin (84. Harun) – Karvar (82. Mitterhuber), Abazi (70. Erten)

Tore 1:0 Jobst (33./ET), 2:0 Cakin (55.), 3:0 Abazi (63./FE) Zuschauer 101

Schiedsrichter Abieba (Nürnberg)