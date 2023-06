Türkspor Augsburg bleibt in der Bayernliga

Der Klub schafft nach einem dramatischen Spiel in Ehekirchen den Klassenerhalt. Übergangstrainer Servet Bozdag hat seine Mission erfüllt und darf lange feiern.

Als Servet Bozdag im Herbst des vergangenen Jahres den Trainerposten bei Türkspor Augsburg übergangsweise übernahm, war die Zielvorgabe klar: Der abstiegsbedrohte Verein sollte irgendwie die Klasse halten, zur Not über die Relegation. Am Samstagnachmittag hat der Augsburger Bayernligist genau dieses Ziel erreicht. Beim FC Ehekirchen stand am Ende ein 3:2 (2:0)-Auswärtserfolg für Türkspor zu Buche. In allen vier Relegationsspielen blieben die Augsburger ungeschlagen und sicherten sich daher auch verdient den Ligaverbleib.

Die Erleichterung war bei Spielern und beim Trainerteam verständlicherweise groß. Bis tief in die Nacht habe man den Auswärtserfolg gefeiert, sagte Bozdag. Nach dem torlosen Remis im Hinspiel wollte der FCE daheim den Aufstieg vor der beeindruckenden Kulisse mit mehr als 1500 Zuschauerinnen und Zuschauern perfekt machen. Doch die Gäste dämpften die Stimmung im ersten Durchgang. Türkspor ging in der 36. Minute durch Turgay Karvars Distanzschuss in Führung. Der Ball ging über die Latte und den Arm von Ehekirchens Keeper ins Tor. Kurz darauf legten die Augsburger nach einem Konter das zweite Tor nach. Dieses Mal traf Jeton Abazi (44.). Bozdag sagte nach dem Spiel: „Das haben wir gut gemacht. Aber ich habe den Jungs gesagt, dass es wieder bei 0:0 losgeht und dass wir definitiv noch ein Tor brauchen.“

Ehekirchen zeigt große Moral

Und es wurde tatsächlich noch einmal richtig spannend. Ehekirchen zeigte große Moral und stellte innerhalb von vier Minuten auf 2:2. Die Augsburger, die in den ersten drei Relegationsspielen ohne Gegentor blieben, kassierten in dieser kurzen Zeitspanne gleich zwei Gegentreffer durch Michael Belousow (60.) und Christoph Hollinger (64.). Beide Male hatte die Abstimmung in der Augsburger Defensive nicht gestimmt.

Es ging intensiv zur Sache und vieles deutete auf eine Verlängerung hin. Ein Szenario, das die angeschlagenen Augsburger gerne vermeiden wollten. „Wir waren etwas platt nach den ganzen Spielen in der letzten Zeit. Daher wollten wir das gerne in der regulären Spielzeit schaffen“, sagte Bozdag. Und seine Mannschaft schlug in der 88. Minute noch einmal zu. Nach einer schönen Kombination schob Abazi zum 2:3 ein.

Bei Türkspor wird sich einiges verändern

Viele hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon auf eine mögliche Verlängerung eingestellt und das Momentum auf der Seite der Ehekirchener gesehen. „Ich dachte auch, dass es noch länger geht. Aber dann haben wir es stark herausgespielt und das dritte Tor gemacht“, so Bozdag.

Dass seine Mannschaft die Klasse gehalten habe, sei mehr als verdient gewesen, betonte Bozdag. Gegen den SB Chiemgau Traunstein hatte sich Türkspor bereits in der ersten Relegationsrunde souverän durchgesetzt. Nun geht es in das nächste Bayernligajahr mit Ajet Abazi, der Bozdag als Trainer ablösen wird. Und wohl auch einigen weiteren Veränderungen, die es nach der verkorksten Spielzeit in der Bayernliga brauchen wird.

Türkspor Reichlmayr – Salifou, Mackic, Katanic (77. Topalaj) – Aydin (81. Albayrak) , Biermann, Mitterhuber, Yaravoi, Karvar – Abazi (90. Kurt), Gobitaka (65. Jaiteh)

Tore 0:1 Karvar (36.), 0:2 Abazi (44.), 1:2 Belousow (60.), 2:2 C. Hollinger (64.), 2:3 Abazi (88.)

Gelb-Rot Simon Schröttle (89./Ehekirchen), Ihor Yarovoi (90.+1/Türkspor)

Zuschauer 1545