Türkspor Augsburg verspielt wichtige Zähler

Der Fußball-Bayernligist kassiert in der letzten Minute das 1:1 gegen Deisenhofen. Ligakonkurrent TSV Schwaben unterliegt dem TSV Dachau mit 1:2.

Adem Gürbüz wollte nach der Partie am Samstagnachmittag nichts beschönigen: „Wir brauchen nicht darum herum reden, die erste Halbzeit war heute bodenlos“, kritisierte der sportliche Leiter. Beim 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen den FC Deisenhofen ging es dabei noch torlos in die Pause. Dennoch: Die Leistung der Mannschaft von Interimstrainer Damir Suljanovic passte in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht.

Türkspor Augsburg verteidigt in Unterzahl

Erst in der zweiten Hälfte steigerte sich Türkspor deutlich, was auch Gürbüz feststellte: „Es lief dann sehr viel besser und dann sind wir ja auch in Führung gegangen.“ Mayande Sall besorgte das wichtige 1:0 in der 70. Minute, als er eine Flanke innerhalb des Strafraums technisch anspruchsvoll im oberen Eck versenkte. Nach zuletzt fünf sieglosen Partien sah es damit endlich wieder nach einem Erfolgserlebnis bei Türkspor aus. Bis in die Nachspielzeit verteidigten die Augsburger in Unterzahl nach der Gelb-Roten Karte gegen Sall in der 80. Minute die Führung, ehe Deisenhofen doch noch zuschlug. Thomas Karl versenkte das Spielgerät per Direktabnahme aus 16 Metern im linken unteren Eck zum 1:1 (90.+4).

Das Spiel wurde darauf von Schiedsrichter Tobias Wenzlik gar nicht mehr angepfiffen. Die Türkspor-Spieler sackten enttäuscht zu Boden. Gürbüz resümierte: „Das war sehr ärgerlich. Normal musst du das über die Zeit bringen. Die Mannschaft hat im zweiten Durchgang aber gezeigt, dass sie Fußball spielen kann.“ Türkspors Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz beträgt nach der Partie einen Zähler. Kommende Woche geht es zum Tabellenletzten TSV Schwabmünchen.

Türkspor Tepe – Kurt, Leutenecker, Tavra – Merwald, Mitterhuber, Salifou (90.+2 Inan), Stoupis (90. Sfishta), Arik – Hampel (46. Bencke), Sall Tore 1:0 Sall (70.), 1:1 Karl (90.+4) Gelb-Rot Sall (80.) Zuschauer 30

TSV Schwaben Augsburg leidet unter Verletzungspech

Ligakonkurrent TSV Schwaben Augsburg ist nach dem glänzenden Start ins neue Jahr hingegen etwas aus der Spur geraten. Am Samstag gab es die zweite Niederlage in Folge, beim TSV Dachau 65 verlor das Team des Trainergespanns Radoki/Bahl mit 1:2. Für Janos Radoki haben diese Ergebnisse Gründe. „Das Verletzungspech hat bei uns jetzt gnadenlos zugeschlagen“, verweist der Fußballlehrer auf die Absenz von Leistungsträgern wie Kania, Heiß und Krug. Und da ein Unglück meist nicht alleine kommt, musste in Dachau auch Kapitän Marco Greisel nach gut einer halben Stunde angeschlagen raus. „Verdacht auf Bänderriss“, lautete die erste Diagnose von Radoki, der als ausgebildeter Physiotherapeut gearbeitet hat.

Auf dem gepflegten Rasen in der Sportanlage an der Jahnstraße vergaben die spielbestimmenden Augsburger schon vor der Pause durch Basti Kurz und Rasmus Fackler-Stamm zwei gute Möglichkeiten, im zweiten Abschnitt hatte Marco Zupur die Chance zur Führung. Mit einem Foulelfmeter brachte Nickoy Ricter die Hausherren in Führung, wenig später erhöhte Daniel Leugner gar auf 2:0. Doch die Violetten gaben nicht auf, Simon Gail verkürzte auf 1:2. „Danach hat unsere Mannschaft nochmals alles gegeben, um zum Ausgleich zu kommen,“ erklärte Radoki. Doch dazu reichte es nicht mehr.

TSV Schwaben Augsburg Rösch – Havolli, Löschner, Gail, Ruisinger – Müller, Greisel (35. Yasar) – Luburic, Zupur, Kurz – Fackler-Stamm (86. Fidan), Tore 1:0 Ricter (68/Foulelfmeter.), 2:0 Leugner (73.), 2:1 Gail (75.) Schiedsrichter Hofbauer Zuschauer 150