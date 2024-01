Fußball

vor 16 Min.

Türkspor vertritt allein die Augsburger Farben

In der Stadtberger Sporthalle wird am Samstag der Augsburger Futsal-Kreismeister ermittelt.

Plus Außer dem Fußball-Kreisklassenteam konnte sich keine Stadtmannschaft für das Futsal-Kreisfinale in Stadtbergen qualifizieren. Die Gegner am Samstag sind namhaft.

Von Herbert Schmoll

Zu Beginn des neuen Jahres geht der Hallenfußball in Schwaben in seine entscheidende Phase. Am Samstag (Beginn: 14 Uhr/Finale: 19.30 Uhr) steht das Augsburger Kreisfinale im Lotto Bayern-Hallencup 2024 in der Stadtberger Sporthalle auf dem Programm. Dafür haben sich acht Teams qualifiziert. Allerdings konnte sich mit der zweiten Mannschaft von Türkspor (Kreisklasse) nur ein Augsburger Verein die Kreis-Endrunden-Fahrkarte erspielen. Gespielt wird nach den Futsal-Regeln.

Türkspor Augsburg, der schwäbische Meister von 2017, landete bei der Finalrunde der Stadt Augsburg und des Landkreises Aichach-Friedberg auf dem vierten Tabellenplatz. In Stadtbergen treffen die Augsburger Türken in der Gruppenphase auf den TSV Bobingen (Landesliga), FC Stätzling ( Bezirksliga) und den ASV Hiltenfingen (Kreisliga).

