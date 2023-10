Fußball

Vor 40 Jahren von Augsburg aus in die Bundesliga

Plus Mit 18 Jahren verließ der Augsburger Christian Hochstätter den FCA, um mit Borussia Mönchengladbach die Fußballwelt in zu erobern. Am Donnerstag feiert er seinen 60. Geburtstag.

Von Herbert Schmoll

Seinen Wohnsitz hat er seit dem Ende seiner Profikarriere zwar in Korschenbroich in der Nähe von Mönchengladbach, der Kontakt ins bayerische Schwaben ging allerdings nicht verloren. In Augsburg wohnen seine Mutter Elfriede, die Schwester des einstigen Weltklassefußballers Helmut Haller, und weitere Mitglieder der Familie. Sein Vater Melchior und sein Onkel Karl (beide verstorben) spielten einst beim TSV Kriegshaber und beim BC Augsburg, von seinem Papa hat er wohl die Fußball-Gene geerbt. Zu seinem Cousin Jürgen Haller, ebenfalls ein ehemaliger Profikicker, besteht ein guter Kontakt. "Wir verstehen uns ausgezeichnet", bestätigt Jürgen Haller.

Vom Post SV Augsburg zum FCA

Das kleine Fußball-Einmaleins lernte der technisch begabte Christian Hochstätter beim Post SV Augsburg an dessen ehemaliger Vereinsanlage an der Grenzstraße. Mit 14 wechselte er zum FC Augsburg und kickte dort bis zur U19 – zusammen mit weiteren bekannten Fußballern wie Martin Trieb und Bernd Schuster. Im letzten A-Juniorenjahr bekam Hochstätter einige Einsätze im Augsburger Zweitligateam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

